Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Терентьев, Тиунов, Горбунов выступят в классическом спринте

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.
7-й этап.
Сыктывкар.
Мужчины.
Спринт, классический стиль.
Начало квалификации — 11:20, начало финала — 13:40 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Старт-лист.
14. Денис Спицов.
17. Илья Семиков.
19. Иван Якимушкин.
23. Ермил Вокуев.
24. Александр Бакуров.
25. Александр Терентьев.
27. Сергей Забалуев.
28. Алексей Червоткин.
29. Егор Митрошин.
30. Артем Мальцев.
31. Дмитрий Жуль.
32. Андрей Мельниченко.
36. Александр Большунов.
37. Сергей Ардашев.
38. Иван Безматерных.
40. Никита Родионов.
42. Данила Карпасюк.
43. Константин Тиунов.
44. Владислав Афанасьев.
45. Иван Горбунов.
46. Виктор Жуль.
48. Владислав Осипов.
49. Денис Филимонов.
50. Павел Соловьев.
57. Илья Порошкин.
63. Евгений Белов.
64. Антон Тимашов.
