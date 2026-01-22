Ричмонд
CAS получил апелляции Волкова и Шороховой на отказ в нейтральном статусе

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляции от российских лыжников Сергея Волкова и Ксении Шороховой на невыдачу нейтрального статуса.

Источник: Спортс"

"CAS подтверждает получение апелляции Сергея Волкова.

Второй лыжницей, подавшей апелляцию на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда по поводу индивидуального нейтрального статуса спортсмена, стала Ксения Шорохова", — сообщили в CAS.