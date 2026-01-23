Лыжи. Кубок мира. Лундгрен и Хагстрем, Шлинн и Дривенес, Кахара и Йоэнсуу, Гиммлер и Ридзек пробегут командный спринт свободным стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
5-й этап.
Гомс, Швейцария.
Женщины.
Командный спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 14:30, начало финала — 16:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Астрид Ойре Шлинн — Юлие Дривенес (Норвегия-1).
2. Моа Лундгрен — Йоханна Хагстрем (Швеция-1).
3. Ясмин Кахара — Ясми Йоэнсуу (Финляндия-1).
4. Лаура Гиммлер — Колетта Ридзек (Германия-1).
5. Вилма Рююттю — Вилма Ниссинен (Финляндия-2).
6. Надя Келин — Алина Майер (Швейцария).
7. Катерина Ганц — Николь Монсорно (Италия-1).
8. Ирис де Мартин Пинтер — Федерика Кассоль (Италия-2).
9. Эвелина Крузелл — Марта Русенберг (Швеция-2).
16. Каролине Греттинг — Тириль Уднес Венг (Норвегия-2).
