Лыжи. Кубок мира. Амундсен и Хедегарт, Эвенсен и Эвен Нортуг, Барп и Пеллегрино, Жув и Шаппаз пробегут командный спринт свободным стилем

23 января на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе пройдет мужской командный спринт свободным стилем.

Источник: Спортс"

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

5-й этап.

Гомс, Швейцария.

Мужчины.

Командный спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 14:57, начало финала — 17:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

1. Харальд Амундсен — Эйнар Хедегарт (Норвегия-1).

2. Бен Огден — Гас Шумахер (США-1).

3. Элиа Барп — Федерико Пеллегрино (Италия-1).

4. Густав Берглунд — Эдвин Ангер (Швеция-1).

5. Давиде Грац — Мартино Каролло (Италия-2).

6. Яник Рибли — Валерио Гронд (Швейцария-1).

7. Тео Шели — Люка Шанава (Франция-1).

8. Мика Фермойлен — Лукаш Мрконжич (Австрия).

9. Лаури Вуоринен — Йони Мяки (Финляндия-1).

10. Ришар Жув — Жюль Шаппаз (Франция-2).

11. Ансгар Эвенсен — Эвен Нортуг (Норвегия-2).

15. Эмиль Даниэльссон — Антон Гран (Швеция-2).

18. Элиас Кек — Ян Штельбен (Германия-1).

Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе.