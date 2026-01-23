Чемпионат России по волейболу (жен). 19-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Динамо-Метар», казанское «Динамо» против «Локомотива», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
19-й тур.
23 января.
Динамо Москва — Динамо-Метар — 18.30.
24 января.
Протон — Енисей — 15.30.
Динамо Казань — Локомотив — 16.30.
Динамо Краснодар — Омичка — 17.00.
Заречье-Одинцово — Ленинградка — 19.00.
25 января.
Тулица — Уралочка — 17.00.
Корабелка — Минчанка — 17.30.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 16 побед — 2 поражения (49 очков), Уралочка — 14−4 (45), Заречье-Одинцово — 13−5 (40), Динамо Москва — 11−7 (32), Ленинградка — 11−6 (31), Локомотив — 10−8 (31), Омичка — 8−9 (25), Протон — 8−10 (23), Корабелка — 9−9 (24), Тулица — 8−10 (26), Динамо-Метар — 6−12 (17), Енисей — 4−14 (11), Динамо Краснодар — 4−14 (11), Минчанка — 3−15 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.