United Rugby Championship. 10-й тур. «Манстер» сыграет с «Дрэгонс», «Оспрейс» встретятся с «Лайонс» и другие матчи

United Rugby Championship.
10-й тур.
23 января.
Манстер — Дрэгонс — 22.45.
Оспрейс — Лайонс — 22.45.
Эдинбург — Буллс — 22.45.
24 января.
Скарлетс — Ольстер — 18.00.
Коннахт — Ленстер — 20.30.
Стормерс — Шаркс — 20.30.
Дзебре — Глазго — 22.45.
Кардифф Блюз — Бенеттон — 22.45.
Турнирное положение: Стормерс — 36 очков (8 игр), Глазго — 33 (9), Ольстер — 31 (8), Кардифф Блюз — 30 (9), Манстер — 30 (9), Ленстер — 29 (9), Лайонс — 21 (8), Бенеттон — 19 (9), Эдинбург — 17 (8), Оспрейс — 17 (9), Буллс — 16 (8), Коннахт — 16 (8), Дрэгонс — 15 (9), Шаркс — 13 (8), Дзебре — 11 (9), Скарлетс — 9 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.