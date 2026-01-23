В системе допинг-контроля нашли новую брешь. Опять речь про астму

Сальметерол — это ингаляционный бета-2-агонист длительного действия, разрешенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) для терапии астмы и бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, в дозах до 200 мкг в сутки. Однако, как и другие бета-2-агонисты, при системном применении или в высоких дозах он может оказывать желательный в спорте эффект, усиливая силу и мощность мышц. Но, в отличие от сальбутамола и формотерола, для которых установлены четкие пороговые концентрации в моче (1000 нг/мл и 40 нг/мл соответственно), для сальметерола никакого предела в правилах нет.