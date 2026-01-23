В системе допинг-контроля нашли новую брешь. Опять речь про астму

Нынешний подход к контролю за противоастматическим препаратом сальметеролом при выявлении нарушения антидопинговых правил фактически неработоспособен. Об этом говорится в опубликованном 16 января 2026 года исследовании «Фармакометрическая оценка сальметерола и его метаболита альфа-гидроксисальметерола в плазме и моче: практические последствия для допинг-контроля». Сейчас честные спортсмены защищены от ложных обвинений в использовании этого лекарства для улучшения результатов, но сдерживать намеренные или случайные нарушения при нынешних методах контроля, как выясняется, также невозможно.
Сальметерол — это ингаляционный бета-2-агонист длительного действия, разрешенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) для терапии астмы и бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, в дозах до 200 мкг в сутки. Однако, как и другие бета-2-агонисты, при системном применении или в высоких дозах он может оказывать желательный в спорте эффект, усиливая силу и мощность мышц. Но, в отличие от сальбутамола и формотерола, для которых установлены четкие пороговые концентрации в моче (1000 нг/мл и 40 нг/мл соответственно), для сальметерола никакого предела в правилах нет.
Вместо этого антидопинговые лаборатории используют минимальный уровень оповещения (Minimum Reporting Level, MRL), равный 10 нг/мл. Образец, в котором концентрация сальметерола превышает этот уровень, считается неблагоприятным с точки зрения результата анализа (Adverse Analytical Finding, AAF). Парадокс в том, что, несмотря на широкое применение сальметерола спортсменами, с момента введения этого минимального уровня не зарегистрировано ни одного превышения. Это ставит под сомнение чувствительность текущего подхода к обнаружению данного вида допинга.
Методология
Авторы объединили в единый массив данные из шести опубликованных и одного неопубликованного исследования, поддержанных ВАДА. В общей сложности проанализированы 1175 концентраций (сальметерола и его метаболита в плазме и моче), полученных от 92 человек, включая здоровых добровольцев, пациентов с хронической астмой и тренированных на выносливость спортсменов.
С использованием программного обеспечения создана сложная математическая модель, описывающая фармакокинетику сальметерола в организме. Модель оценивала влияние двух ключевых факторов: тип индивидуума (спортсмен/астматик/здоровый) и тип ингаляционного устройства. Адекватность модели проверялась с помощью графиков предсказания с коррекцией (pcVPC) и «бутстрэппинга» (2000 повторных выборок).
На основе окончательной модели были проведены масштабные симуляции для 1000 виртуальных спортсменов. Моделировались различные схемы приема: разрешенные (100 мкг 2 раза в день, 200 мкг 1 раз в день) и запрещенные (200 мкг 2 раза в день). Это позволило предсказать распределение концентраций в моче в реальных условиях и оценить вероятность превышения минимального уровня.
Ключевые результаты
Модель выявила фундаментальные различия в обработке сальметерола организмом спортсменов:
— плазменный клиренс у атлетов на 63 процента выше, чем у обычных людей;
— скорость выведения с мочой у них выше на 191 процент.
Это означает, что у спортсмена после приема той же дозы сальметерола его концентрация в плазме будет ниже, но концентрация в моче — значительно выше. Этот парадоксальный, на первый взгляд, факт имеет критическое значение для интерпретации допинг-проб.
Симуляции дали четкий и неожиданный результат:
— Терапевтические дозы (до 200 мкг/сутки): медианная максимальная концентрация сальметерола в моче даже при разрешенной дозе 200 мкг дважды в день составила лишь около 7,2 нг/мл, что ниже MRL в 10 нг/мл. Вероятность ложноположительного результата (AAF при терапевтическом использовании) крайне мала.
— Запрещенные дозы (400 мкг/сутки): даже при приеме двойной запрещенной суточной дозы (200 мкг дважды в день) вероятность превышения порога в 10 нг/мл составляет всего 3,3−4,1% (через 30 минут после ингаляции). Это демонстрирует, что действующий метод обладает крайне низкой чувствительностью для выявления очевидного нарушения.
На основе полученных данных авторы предлагают конкретные меры.
1. Пересмотр MRL: текущий уровень в 10 нг/мл необходимо снизить, чтобы повысить чувствительность тестирования. Модель позволяет рассчитать новый порог, который минимизирует ложноположительные результаты, но будет «ловить» сверхтерапевтические дозы.
2. Изменение регламента дозировок со стороны ВАДА: авторы указывают, что разграничить разрешенный прием 200 мкг один раз в день и запрещенный 200 мкг два раза в день на основе концентрации в моче практически невозможно, так как значимого накопления препарата не происходит. Они предлагают изменить правило с лимита «200 мкг в любые 24 часа» на лимит «100 мкг в любые 12 часов», что лучше соответствует терапевтическим рекомендациям и упростит контроль.
3. Переход на мониторинг метаболита (альфа-гидроксисальметерол): симуляции показали, что концентрация метаболита в моче выше и меняется со временем менее резко, чем у родительского сальметерола. Это делает его более удобной и надежной аналитической мишенью, менее зависимым от точного времени взятия пробы. Установление порога для метаболита может стать более эффективной стратегией.
Заключение
Исследование, по сути, подтвердило то, что уже давно понятно по нулевой статистике нарушений — в регламенте ВАДА по сальметеролу есть уязвимость, которой кто-то может воспользоваться намеренно. В том числе для получения допингового эффекта без превышения разрешенного порога в 10 нг/мл в моче. Безусловно, какие-то меры сейчас будут предприняты. Вопрос, как обычно, в том, что делать с нарушениями, которые могли иметь место в прошлом?
Сергей Лисин