Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Бакуров, Терентьев, Якимушкин, Червоткин, Спицов, Мальцев выступят в гонке на 15 км классическим стилем

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.
7-й этап.
Сыктывкар.
Мужчины.
15 км, классический стиль.
Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — на «Матч ТВ».
Старт-лист.
30. Алексей Виценко.
32. Дмитрий Жуль.
33. Илья Порошкин.
34. Никита Родионов.
35. Константин Тиунов.
37. Александр Терентьев.
38. Евгений Семяшкин.
39. Данила Карпасюк.
40. Антон Тимашов.
41. Александр Бакуров.
42. Ермил Вокуев.
46. Денис Спицов.
48. Артем Мальцев.
49. Евгений Белов.
50. Павел Соловьев.
52. Алексей Червоткин.
54. Александр Большунов.
55. Виктор Жуль.
56. Илья Семиков.
57. Андрей Собакарев.
58. Иван Якимушкин.
59. Илья Трегубов.
60. Сергей Ардашев.
