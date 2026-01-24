Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Валнес, Эвен Нортуг, Жув, Шаппа, Гронд пробегут в квалификации спринта классическим стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
5-й этап.
Гомс, Швейцария.
Мужчины, спринт, классический стиль.
Начало квалификации — 12:00 по московскому времени, начало финалов — 16:30 по московскому времени, прямая трансляция — в Okko.
Старт-лист.
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
4. Валерио Гронд (Швейцария).
6. Эвен Нортуг (Норвегия).
8. Жюль Шаппа (Франция).
9. Гас Шумахер (США).
10. Эдвин Ангер (Швеция).
14. Эрик Валнес (Норвегия).
18. Бен Огден (США).
19. Ришар Жув (Франция).
22. Яник Рибли (Швейцария).
24. Оскар Вике (Новрегия).
25. Йони Мяки (Финляндия).
26. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
43. Савелий Коростелев (Россия).
44. Ховард Мусебю (Норвегия).
Полный старт-лист здесь.
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе.