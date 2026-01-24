Ричмонд
Чемпионат Европы по гандболу-2026. Групповой раунд. Франция встретится с Португалией, Испания сыграет с Данией, Германия против Норвегии

24 января в Дании пройдут групповые матчи мужского чемпионата Европы по гандболу. Действующие чемпионы Европы французы встретятся со сборной Португалии.

Чемпионат Европы по гандболу-2026.

Мужчины.

Групповой раунд.

Группа 1.

Хернинг, Дания.

24 января.

Франция — Португалия — 17.30.

Испания — Дания — 20.00.

Германия — Норвегия — 22.30.

26 января.

Португалия — Норвегия — 17.30.

Испания — Франция — 20.30.

Германия — Дания — 22.30.

Положение в группе: Германия — 4 очка (2 игры), Дания — 2- (2), Франция — 2 (2), Португалия — 2 (2), Норвегия — 2 (2), Испания — 0 (2).

Группа 2.

Мальме, Швеция.

25 января.

Словения — Венгрия — 17.30.

Исландия — Швеция — 20.00.

Швейцария — Хорватия — 22.30.

27 января.

Швейцария — Исландия — 17.30.

Словения — Хорватия — 20.00.

Швеция — Венгрия — 22.30.

Положение в группе: Швеция — 4 (2), Исландия — 2 (2), Словения — 2 (2), Хорватия — 2- (2), Венгрия — 1 (2), Швейцария — 1 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Напрямую в ½ финала выходят первые две команды из группы.