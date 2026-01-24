Чемпионат Европы по гандболу-2026. Групповой раунд. Франция встретится с Португалией, Испания сыграет с Данией, Германия против Норвегии

Чемпионат Европы по гандболу-2026.
Мужчины.
Групповой раунд.
Группа 1.
Хернинг, Дания.
24 января.
Франция — Португалия — 17.30.
Испания — Дания — 20.00.
Германия — Норвегия — 22.30.
26 января.
Португалия — Норвегия — 17.30.
Испания — Франция — 20.30.
Германия — Дания — 22.30.
Положение в группе: Германия — 4 очка (2 игры), Дания — 2- (2), Франция — 2 (2), Португалия — 2 (2), Норвегия — 2 (2), Испания — 0 (2).
Группа 2.
Мальме, Швеция.
25 января.
Словения — Венгрия — 17.30.
Исландия — Швеция — 20.00.
Швейцария — Хорватия — 22.30.
27 января.
Швейцария — Исландия — 17.30.
Словения — Хорватия — 20.00.
Швеция — Венгрия — 22.30.
Положение в группе: Швеция — 4 (2), Исландия — 2 (2), Словения — 2 (2), Хорватия — 2- (2), Венгрия — 1 (2), Швейцария — 1 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Напрямую в ½ финала выходят первые две команды из группы.