Лыжи. Кубок России. Ардашев и Горбунов, Червоткин и Мальцев, Порошкин и Семиков, Тиунов и Митрошин пробегут командный спринт свободным стилем

25 января на Кубке России по лыжам в Сыктывкаре пройдет мужской командный спринт свободным стилем.

Источник: Спортс"

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.

7-й этап.

Сыктывкар.

Мужчины.

Командный спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 11:00, финала — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».

Старт-лист.

Никита Денисов — Егор Гусак (Ленинградская область-2).

Андрей Мельниченко — Дмитрий Федотов (ХМАО-Югра-2).

Сергей Игнатов — Евгений Семяшкин (Республика Коми-3).

Владислав Афанасьев — Денис Филимонов (Татарстан-3).

Илья Трегубов — Александр Бакуров (Ленинградская область-1).

Никита Горбунов — Владислав Осипов (Республика Татарстан-2).

Константин Тиунов — Егор Митрошин (ХМАО-Югра-1).

Павел Соловьев — Никита Родионов (Мурманская область).

Дмитрий Жуль — Данила Карпасюк (Красноярский край-1).

Ермил Вокуев — Кирилл Кочегаров (Республика Коми-1).

Сергей Ардашев — Иван Горбунов (Татарстан-1).

Алексей Червоткин — Артем Мальцев (Тюменская область).

Илья Порошкин — Илья Семиков (Республика Коми-2).

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.