Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Илар, Далквист, Шлинн, Нисканен, Рибом, Матинтало выступят в классическом масс-старте на 20 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
5-й этап.
Гомс, Швейцария.
Женщины.
Масс-старт, 20 км, классический стиль.
Начало — 15:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Джесси Диггинс (США).
2. Моа Илар (Швеция).
3. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).
5. Майя Далквист (Швеция).
6. Кертту Нисканен (Финляндия).
7. Нура Саннесс (Норвегия).
8. Надя Келин (Швейцария).
9. Катерина Ганц (Италия).
10. Эмма Рибом (Швеция).
11. Вильма Рююттю (Финляндия).
12. Йоханна Матинтало (Финляндия).
13. Аня Вебер (Швейцария).
14. Вильма Ниссинен (Финляндия).
15. Дарья Непряева (Россия).
16. Катарина Хенниг-Дотцлер (Германия).
17. Анне Кьерсти Калво (Норвегия).
18. Джулия Керн (США)…
22. Надин Фендрих (Швейцария)…
24. Рози Бреннан (США)…
32. Линн Сван (Швеция)…
42. Анна Королева (Беларусь).
Полный старт-лист — на сайте FIS.
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе.