Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Стенсхаген, Иверсен, Ангер, Валнес, Фермойлен пробегут классический масс-старт на 20 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
5-й этап.
Гомс, Швейцария.
Мужчины.
Масс-старт, 20 км, классический стиль.
Начало — 18:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
2. Харальд Амундсен (Норвегия).
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).
5. Элиа Барп (Италия).
6. Эмиль Иверсен (Норвегия).
7. Мика Фермойлен (Австрия).
8. Эдвин Ангер (Швеция).
9. Уго Лапалю (Франция).
10. Федерико Пеллегрино (Италия).
11. Матис Делож (Франция).
12. Эрик Валнес (Норвегия).
13. Гас Шумахер (США).
14. Жюль Лапьер (Франция).
15. Давиде Грац (Италия).
16. Ховард Мусебю (Норвегия).
17. Мартино Каролло (Италия)…
19. Густав Берглунд (Швеция)…
27. Калле Халварссон (Швеция)…
30. Ришар Жув (Франция)…
33. Савелий Коростелев (Россия).
Полный старт-лист — на сайте FIS.
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе.