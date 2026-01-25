17-летний казахстанец одержал историческую победу на Australian Open

Противостояние длилось чуть более двух часов и завершилось победой Жалгасбая со счётом 7:6 (1), 7:5. Причём в первом сете казахстанец проигрывал с брейком 2:4. За игру он отметился семью эйсами, 25 активно выигранными мячами и 35 невынужденными ошибками.