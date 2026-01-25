Ричмонд
17-летний казахстанец одержал историческую победу на Australian Open

17-летний казахстанский теннисист Дамир Жалгасбай (№ 27 в юниорском рейтинге) вышел во второй круг Australian Open среди юниоров. В первом раунде ему противостоял Александер Блус (№ 53) из Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Федерация тенниса Казахстана

Противостояние длилось чуть более двух часов и завершилось победой Жалгасбая со счётом 7:6 (1), 7:5. Причём в первом сете казахстанец проигрывал с брейком 2:4. За игру он отметился семью эйсами, 25 активно выигранными мячами и 35 невынужденными ошибками.

Это первое участие Дамира на юниорском «Большое шлеме» в одиночке, и сегодня он добился исторической для себя победы. Во втором раунде Жалгасбай сыграет с 14-й ракеткой среди юниоров — австрийцем Тило Берманном.

Отметим, что в параллельном матче выступил другой юный казахстанец — 18-летний Даниэль Тазабеков (№ 55). Однако он не смог сломить сопротивление швейцарца Флинна Томаса (№ 18) — 4:6, 4:6.

Таким образом во втором раунде юниорского Australian Open выступят двое наших соотечественников — Жалгасбай, а также выигравший свой матч стартового раунда вчера Зангар Нурланулы (№ 11).