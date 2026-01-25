Ричмонд
Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере на Кубке мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в последний раз в карьере выступила на Кубке мира.

Источник: Спортс"

Биатлонистка заняла 7-е место в масс-старте на этапе в чешском Нове-Место. После гонки состоялась церемония прощания Вирер с Кубком мира.

"Публика была просто невероятной. Здесь в 2011 году я выступала на юниорском чемпионате мира, и я рада, что мой путь завершается именно здесь с такой поддержкой зрителей.

Именно благодаря болельщикам мы получаем такое удовольствие от соревнований. Без них это было бы невозможно. Сегодня я была немного растрогана, хотя и не подавала вида. Было здорово отпраздновать это событие и с командой, которая всегда остается за кулисами", — сказала Вирер.

Биатлонистка отметила, что теперь сосредоточится на Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.

«Конечно, я думаю о том, что это будет в последний раз. Я очень долго ждала этого события и постараюсь насладиться им и выложиться по максимуму. Постараюсь сохранить максимальную концентрацию — посмотрим, в какой форме я буду», — добавила Вирер.