Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере на Кубке мира

Именно благодаря болельщикам мы получаем такое удовольствие от соревнований. Без них это было бы невозможно. Сегодня я была немного растрогана, хотя и не подавала вида. Было здорово отпраздновать это событие и с командой, которая всегда остается за кулисами", — сказала Вирер.