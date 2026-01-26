«Кайрат» прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Встреча состоится 28 января. «Арсенал», набрав 21 балл, лидирует в турнирной таблице и уже гарантировал себе выход в плей-офф, тогда как «Кайрат» с одним очком занимает последнее, 36-е место, потеряв шансы завоевать путёвку в следующую стадию турнира.

Результаты предыдущих матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов:

1-й тур. «Спортинг» (Португалия) — «Кайрат» — 4:1;2-й тур. «Кайрат» — «Реал» (Испания) — 0:5;3-й тур. «Кайрат» — «Пафос» (Кипр) — 0:0;4-й тур. «Интер» (Италия) — «Кайрат» — 2:1;5-й тур. «Копенгаген» (Дания) — «Кайрат» — 3:2;6-й тур. «Кайрат» — «Олимпиакос» (Греция) — 0:1;7-й тур. «Кайрат» — Брюгге (Бельгия) — 1:4.