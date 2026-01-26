Рыбакиной «отдали» путёвку в четвертьфинал Australian Open

Рыбакина второй год подряд вышла в ⅛ финала австралийского мэйджора, но в 2025 году не смогла пройти эту стадию, проиграв Мэдисон Киз, которая стала чемпионкой турнира. На первой неделе Рыбакина не проиграла ни одного сета, одержав победы над Кайей Юван, Варварой Грачевой и Терезой Валентовой. После матча с Терезой Валентовой Рыбакина призналась, что пока недовольна своей игрой, но надеется улучшить её в будущем. Рыбакина выиграла 15 из 16 последних матчей, за исключением встречи с Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира в Брисбене, где она уступила со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Ранее Рыбакина лишь однажды проходила в Мельбурне дальше четвёртого раунда — в 2023 году она дошла до финала.