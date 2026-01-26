Определились участники Супербоула LX

«Нью-Ингленд» шесть раз завоевывал приз Ломбарди и чаще других команд НФЛ выходил в Супербоул — 12. Последний раз «Пэтриотс» становились чемпионами по итогам сезона-2018. В предыдущие два сезона команда из Новой Англии завершала регулярку с результатом 4−13.