Определилась соперница Рыбакиной по четвертьфиналу Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге, узнала следующую соперницу на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В четвертьфинале она сыграет со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в ⅛ финала обыграла австралийку Мэддисон Инглис — 6:0, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Швёнтек не отметилась эйсами, но допустила одну двойную ошибку. Инглис, в свою очередь, выполнила одну подачу навылет и совершила одну двойную ошибку.

Напомним, что Рыбакина в ⅛ финала победила бельгийку Элизе Мертенс (№ 21). «Лучшая с конца прошлого сезона»: как отреагировали на выход Рыбакиной в ¼ финала АО.