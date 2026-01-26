Определилась соперница Рыбакиной по четвертьфиналу Australian Open

В четвертьфинале она сыграет со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в ⅛ финала обыграла австралийку Мэддисон Инглис — 6:0, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Швёнтек не отметилась эйсами, но допустила одну двойную ошибку. Инглис, в свою очередь, выполнила одну подачу навылет и совершила одну двойную ошибку.
Напомним, что Рыбакина в ⅛ финала победила бельгийку Элизе Мертенс (№ 21). «Лучшая с конца прошлого сезона»: как отреагировали на выход Рыбакиной в ¼ финала АО.