Чемпион мира раскрыл значимость трансфера экс-звезды АПЛ в КПЛ

"Это удивительная легенда. Мне выпала честь встретиться с ним лично в тот же год, когда я выиграл юношеский Чемпионат мира (U17), а он — Кубок Африканских Наций-2013.
Виктор — герой и пример для подражания для многих из нас в Африке, и не только в Нигерии. Верю, что его опыт поможет следующему поколению игроков в Казахстане найти мотивацию для перехода в топовые мировые лиги, потому что талант у местных ребят есть", — заявил Абубакар в интервью ASnews.kz.
Напомним, «Кайсар» официально объявил о подписании Виктора Мозеса по формуле «1+1». Рыночная стоимость чемпиона английской премьер-лиги (АПЛ) в составе лондонского «Челси», по оценке Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.
Алию Абубакар хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за «Шахтёр» (Караганда), «Окжетпес», «Жетысу» и «Хан-Тенгри» из Первой лиги. В настоящее время нигерийский защитник продолжает карьеру в чемпионате Малайзии, где защищает цвета клуба «Перак».
Столичный клуб КПЛ на 90-й минуте вырвал победу у чемпиона из Европы.