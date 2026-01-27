Не тянут топ-уровень? Кто из воспитанников «Кайрата» провалился в клубах КПЛ

Форвард Ян Труфанов пару лет назад котировался как один из самых перспективных нападающих страны. Но за последние пару лет у него всего четыре гола в КПЛ. При этом, раскрыться шанс ещё есть, поскольку Яну всего 21 год и его потенциал по-прежнему позволяет играть даже в топ-клубе КПЛ, но для этого необходима стабильность и постоянная работа.