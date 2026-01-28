Прямая трансляция матча «Барыс» — «Адмирал» в КХЛ

Неделей ранее команда дважды уступила «Ак Барсу» на домашнем льду (2:5 и 1:4), после чего неудачно стартовала в гостевой серии. Подопечные Олега Браташа проиграли «Трактору» (1:3), а затем потерпели очередное поражение — на этот раз от «Авангарда» со счётом 2:5.