Прямая трансляция матча «Барыс» — «Адмирал» в КХЛ

Сегодня, 28 января, столичный «Барыс» на своём льду примет владивостокский «Адмирал» в рамках матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Где и когда смотреть матч.

Встреча в Астане начнётся в 19:00 по местному времени. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя — начало в 18:50.

Актуальная форма «Барыса» в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» располагается на 10-й позиции, имея в активе 39 очков после 51 сыгранного матча. От зоны плей-офф казахстанский клуб отделяют восемь очков.

Последние встречи астанчане провели в рамках выездной серии, которая сложилась для команды неудачно. Сначала «Барыс» уступил тольяттинской «Ладе» со счётом 0:2, затем минимально проиграл ЦСКА (0:1), а в заключительном матче серии потерпел поражение от «Нефтехимика» — 2:3.

Последние игры «Адмирала» в КХЛ.

«Адмирал» также переживает непростой отрезок сезона. Дальневосточный клуб набрал 34 очка в 48 матчах и занимает 11-е место на Востоке, отставая от первой восьмёрки сразу на 15 баллов.

Неделей ранее команда дважды уступила «Ак Барсу» на домашнем льду (2:5 и 1:4), после чего неудачно стартовала в гостевой серии. Подопечные Олега Браташа проиграли «Трактору» (1:3), а затем потерпели очередное поражение — на этот раз от «Авангарда» со счётом 2:5.