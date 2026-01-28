«Покажем свою силу». Анарбеков раскрыл настрой на матч с «Арсеналом» в ЛЧ

«Готовимся к сопернику. По прошедшему матчу, не сказал бы, что при стандартах нам тяжело — ошибки бывают у всех. Будем ответственнее играть при стандартных положениях, подсказывать друг другу, действовать вместе. Конечно, здесь ощущается совсем другая атмосфера. Сыграть тут — это наша детская мечта. Дай Бог, мы ее исполним. Все игроки в восторге от обстановки», — сказал вратарь.