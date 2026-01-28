«Покажем свою силу». Анарбеков раскрыл настрой на матч с «Арсеналом» в ЛЧ

По словам Анарбекова, сам факт встречи с одним из грандов европейского футбола еще недавно казался малореальным.
«Ощущения колоссальные, потому что еще в прошлом году никто не знал, что мы будем играть с топами. Что касается соперника — дай Бог, завтра покажем стопроцентную подготовку, несмотря на уровень “Арсенала”. Покажем свою силу. Команда готова. Надеюсь, что услышим наших болельщиков», — приводит слова Анарбекова ASnews.kz.
Голкипер также отметил, что команда сделала выводы из предыдущих матчей и особое внимание уделяет игре при стандартных положениях.
«Готовимся к сопернику. По прошедшему матчу, не сказал бы, что при стандартах нам тяжело — ошибки бывают у всех. Будем ответственнее играть при стандартных положениях, подсказывать друг другу, действовать вместе. Конечно, здесь ощущается совсем другая атмосфера. Сыграть тут — это наша детская мечта. Дай Бог, мы ее исполним. Все игроки в восторге от обстановки», — сказал вратарь.
Отдельно страж ворот подчеркнул особые чувства от выхода на поле стадиона «Эмирейтс», знакомого ему по матчам Английской премьер-лиги.
«С детства я смотрел матчи команд АПЛ. Ощущения здесь совсем другие. Дай Бог, посмотрим, какие будут эмоции у нас уже во время игры. Мы провели достаточное количество матчей в Лиге чемпионов против сильных соперников. Мы не будем выходить на поле просто так, будем готовы на 100 процентов», — заверил Анарбеков.
Кроме того, вратарь «Кайрата» прокомментировал свое попадание в топ-20 лучших игроков Лиги чемпионов по статистическим показателям.
«Что касается попадания в топ-20 игроков ЛЧ — это мне не мешает, не давит. Мы стараемся изо дня в день. Хочу поблагодарить за это своих одноклубников», — добавил вратарь.
Матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Кайратом» пройдет в ночь с 28 на 29 января в Лондоне. Начало встречи — в 01:00 по времени Казахстана.