Казахстанка сенсационно разгромила первую ракетку мира в битве полуфинал AO-2026

Во второй партии соперницы сумели перехватить инициативу и сравнять счёт по сетам — 3:6. Однако решающий отрезок встречи превратился в настоящую демонстрацию превосходства Данилиной и Крунич: третий сет они выиграли «всухую» — 6:0, не оставив фаворитам ни единого шанса.