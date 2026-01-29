Ричмонд
Сколько заработал «Кайрат» в историческом сезоне Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, впервые в своей истории сыграв в основной стадии турнира, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Заключительный, восьмой матч казахстанский клуб провёл накануне, уступив лондонскому «Арсеналу» со счётом 2:3.

На групповом этапе «Кайрат» набрал одно очко в восьми матчах, сыграв вничью с кипрским «Пафосом» (0:0). В остальных встречах алматинцы потерпели поражения от португальского «Спортинга» (1:4), испанского «Реала» (0:5), итальянского «Интера» (1:2), датского «Копенгагена» (2:3), греческого «Олимпиакоса» (0:1), бельгийского «Брюгге» (1:4) и английского «Арсенала» (2:3). Несмотря на отсутствие выхода в плей-офф, сезон стал для клуба знаковым как в спортивном, так и в финансовом плане.

Согласно информации Football365, каждому клубу, участвующему в основном этапе турнира, УЕФА выплачивает базовое вознаграждение в размере 18,62 млн евро. Дополнительно предусмотрены премии за результаты на групповом этапе: победа приносит 2,1 млн евро, ничья — 700 тысяч евро. Выход в стыковой раунд плей-офф оценивается в 1 млн евро, прямой выход в ⅛ финала — 11 млн евро. Бонусы за итоговые позиции включают выплату 275 тысяч евро команде, занявшей последнее место, вдвое больше за предпоследнее место и 9,9 млн евро лидеру этапа.

За участие в основном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» заработал 18,62 миллиона евро (около 11,23 миллиарда тенге). Дополнительно клуб получил 700 тысяч евро (422,1 миллиона тенге) за ничью на общем этапе и 275 тысяч евро (165,8 миллиона тенге) за последнее место в турнирной таблице. Суммарный доход «Кайрата» от выступления в Лиге чемпионов составил около 19,59 миллиона евро — порядка 11,81 миллиарда тенге. По окончании еврокубкового сезона к этой сумме будут добавлены выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей.