Сколько заработал «Кайрат» в историческом сезоне Лиги чемпионов

За участие в основном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» заработал 18,62 миллиона евро (около 11,23 миллиарда тенге). Дополнительно клуб получил 700 тысяч евро (422,1 миллиона тенге) за ничью на общем этапе и 275 тысяч евро (165,8 миллиона тенге) за последнее место в турнирной таблице. Суммарный доход «Кайрата» от выступления в Лиге чемпионов составил около 19,59 миллиона евро — порядка 11,81 миллиарда тенге. По окончании еврокубкового сезона к этой сумме будут добавлены выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав.