Бородавко о том, что комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова: «Просто высший цинизм. Делают все, чтобы Александр не попал на Игры»

Тогда вообще встает вопрос о честности что в МОК, что в FIS, что в CAS. Хотя понятно, что CAS — это одна из структур олимпийского комитета, там они учредители! Здесь все ясно и понятно. Но объяснение просто ошеломляющее, — сказал Бородавко.