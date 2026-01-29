Бородавко о том, что комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова: «Просто высший цинизм. Делают все, чтобы Александр не попал на Игры»

Ранее стало известно, что спецкомиссия CAS отклонила апелляцию Большунова, так как он подал ее слишком поздно — 28 января, когда осталось менее 10 дней до открытия Олимпийских игр.
— Специальная комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу. Что думаете по этому поводу? И почему поздно обратились, как считает CAS?
— Новость меня застала врасплох. Они делают все, чтобы Александр не поехал и не попал на Олимпийские игры. И сама мотивировка, почему апелляция не рассматривалась… Это просто высший цинизм.
Сама ценность этого суда просто нивелируется. Они показали собственную предвзятость и заинтересованность в том, чтобы не пустить российских спортсменов, в частности такого легендарного спортсмена, как Александр Большунов.
Просто не рассмотрев его апелляцию по причине того, что якобы это поздно… Это говорит прежде всего о заинтересованности в недопуске его и предвзятом отношении ко всему российскому спорту.
— Думаете, если бы он подал апелляцию раньше, то ее бы тоже не стали рассматривать?
— Что значит поздно? Что, Олимпиада уже заканчивается? До начала Олимпиады еще больше недели. Это просто надуманный предлог, чтобы не рассматривать.
От этой новости даже не по себе стало. Это показывает всю предвзятость CAS и нежелание быть честным судом, чтобы действительно решать какие‑то судьбы.
Тогда вообще встает вопрос о честности что в МОК, что в FIS, что в CAS. Хотя понятно, что CAS — это одна из структур олимпийского комитета, там они учредители! Здесь все ясно и понятно. Но объяснение просто ошеломляющее, — сказал Бородавко.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.