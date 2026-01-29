Гресев станет консультантом главного тренера «Заставы»

По ходу прошлого сезона Гресев был назначен на пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга».
«Виктор Гресев возвращается в “Нарвскую Заставу”! Наш легендарный регбист заступил на пост помощника-консультанта главного тренера — Павла Александровича Барановского. Кроме того, Виктор Андреевич будет активно участвовать в подготовке команды по классическому регби. Добро пожаловать домой, Виктор!» — говорится в сообщении «Заставы».
Виктор Гресев является двукратным чемпионом Европы по регби-7, многократным чемпионом России по регби и регби-7, участник двух Кубков Мира по регби (2011, 2019). Также Гресев начинал профессиональную карьеру в «Нарвской Заставе».