Гресев станет консультантом главного тренера «Заставы»

«Виктор Гресев возвращается в “Нарвскую Заставу”! Наш легендарный регбист заступил на пост помощника-консультанта главного тренера — Павла Александровича Барановского. Кроме того, Виктор Андреевич будет активно участвовать в подготовке команды по классическому регби. Добро пожаловать домой, Виктор!» — говорится в сообщении «Заставы».