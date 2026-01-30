Ричмонд
Чемпионат России по волейболу (жен). 20-й тур. «Минчанка» сыграет с краснодарским «Динамо», «Ленинградка» против «Протона», другие матчи

С 30 января по 2 февраля пройдут матчи 20-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

20-й тур.

30 января.

Минчанка — Динамо Краснодар — 18.00.

Корабелка — Енисей — 19.00.

Лениградка — Протон — 19.00.

31 января.

Уралочка — Динамо Москва — 15.00.

1 февраля.

Динамо-Метар — Динамо Казань — 13.00.

Локомотив — Заречье-Одинцово — 19.00.

2 февраля.

Омичка — Тулица — 15.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 17 побед — 2 поражения (52 очка), Уралочка — 15−4 (48), Заречье-Одинцово — 13−6 (40), Динамо Москва — 12−7 (35), Ленинградка — 12−6 (34), Локомотив — 10−9 (31), Корабелка — 10−9 (27), Протон — 9−10 (26), Тулица — 8−11 (26), Омичка — 8−10 (25), Динамо-Метар — 6−13 (17), Динамо Краснодар — 5−14 (14), Енисей — 4−15 (11), Минчанка — 3−16 (10).