Чемпионат Европы по гандболу. ½ финала. Германия сыграет с Хорватией, Дания против Исландии

Чемпионат Европы.
Хернинг, Дания.
Мужчины.
Плей-офф.
½ финала.
Германия — Хорватия — 19.45.
Дания — Исландия — 22.30.
Матч за 5−6-е места.
Португалия — Швеция — 17.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
30 января в Дании пройдут матчи ½ финала чемпионата Европы по гандболу, а также матч за 5−6 места.
