Чемпионат Европы по гандболу. ½ финала. Германия сыграет с Хорватией, Дания против Исландии

30 января в Дании пройдут матчи ½ финала чемпионата Европы по гандболу, а также матч за 5−6 места.

Источник: Спортс"

Чемпионат Европы.

Хернинг, Дания.

Мужчины.

Плей-офф.

½ финала.

Германия — Хорватия — 19.45.

Дания — Исландия — 22.30.

Матч за 5−6-е места.

Португалия — Швеция — 17.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.