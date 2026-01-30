Ричмонд
Журова оценила вероятность появления в OnlyFans российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность появления в OnlyFans российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, никто из отечественных атлетов не будет сниматься обнаженным ради заработка. «В нашей системе управления спортом такого нет. За это не заплатят, а потом спортсмен за это еще и получит», — заявила Журова.

Бывшая спортсменка вспомнила, что однажды участвовала в фотосессии в полуобнаженном виде. «Мне, например, достается до сих пор за съемки в этой фотосессии. Каждый раз кто-то вспоминает, я отвечаю, что мы хотели показать красоту спорта», — добавила Журова.

Ранее сообщалось о том, что олимпийская чемпионка по бобслею немка Лиза Буквиц завела аккаунт в OnlyFans для того, чтобы заработать на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Немецкая спортсменка совмещает тренировки в бобслее, военную службу в Бундесвере и публикацию откровенного контента.