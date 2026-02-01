Ричмонд
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Родиной», «Волга» встретится с «Кузбассом» и другие матчи

1 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Родина — 6.00.

Енисей — Старт — 11.00.

Уральский трубник — Саяны — 11.00.

Волга — Кузбасс — 12.00.

Динамо Казань — Сибсельмаш — 13.00.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 45 очков (15 игр), Динамо Москва — 38 (16), Кузбасс — 37 (16), Водник — 31 (16), Уральский трубник — 27 (15), Старт — 22 (16), Волга — 20 (15), Родина — 18 (16), Енисей — 15 (15), Сибсельмаш — 11 (16), Саяны — 4 (15), Ак-Барс Динамо — 4 (15).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.