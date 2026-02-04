Чемпионат Европы по футзалу. ½ финала. Хорватия сыграет с Испанией, Франция против Португалии

Чемпионат Европы по футзалу.
½ финала.
4 февраля, среда.
Любляна, Словения.
Хорватия — Испания — 19.00.
Франция — Португалия — 22.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
9 главных отличий футзала от футбола.
4 февраля на чемпионате Европы по футзалу в Словении пройдут матчи ½ финала.
Чемпионат Европы по футзалу.
½ финала.
4 февраля, среда.
Любляна, Словения.
Хорватия — Испания — 19.00.
Франция — Португалия — 22.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
9 главных отличий футзала от футбола.