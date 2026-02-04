Ричмонд
Чемпионат Европы по футзалу. ½ финала. Хорватия сыграет с Испанией, Франция против Португалии

4 февраля на чемпионате Европы по футзалу в Словении пройдут матчи ½ финала.

Чемпионат Европы по футзалу.

½ финала.

4 февраля, среда.

Любляна, Словения.

Хорватия — Испания — 19.00.

Франция — Португалия — 22.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

