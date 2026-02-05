Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хусанов помог «Манчестер Сити» выйти в финал

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв по сумме двух матчей «Ньюкасл», сообщают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

В ответном полуфинальном матче, который прошел на «Этихаде» «горожане» обыграли гостей со счетом 3:1.

Героем вечера стал Омар Мармуш: уже на седьмой минуте он открыл счёт, а к 29-й оформил дубль, фактически сняв вопросы о победителе пары. Спустя четыре минуты хозяева довели дело до разгрома — точный удар нанёс Тейани Рейндерс. Гости сумели ответить лишь голом престижа: на 62-й минуте отличился Энтони Эланга.

В этой встрече в составе «Сити» с первых минут на поле вышел защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов. Он отыграл весь матч целиком.

Напомним, что и в первом матче полуфинала подопечные Хосепа Гвардиолы выглядели убедительно, одержав гостевую победу со счётом 2:0 благодаря голам Антуана Семеньо и Райана Шерки.

Таким образом, «Манчестер Сити» пробился в финал турнира, где составит компанию «Арсеналу», ранее прошедшему «Челси» по сумме двух встреч — 4:2.