Хусанов помог «Манчестер Сити» выйти в финал

Героем вечера стал Омар Мармуш: уже на седьмой минуте он открыл счёт, а к 29-й оформил дубль, фактически сняв вопросы о победителе пары. Спустя четыре минуты хозяева довели дело до разгрома — точный удар нанёс Тейани Рейндерс. Гости сумели ответить лишь голом престижа: на 62-й минуте отличился Энтони Эланга.