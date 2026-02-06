Ольга Зайцева: «Виды спорта на Олимпиаде, в которых не выступают наши спортсмены, смотреть не буду»

Лично для меня отсутствие россиян сказывается на интересе к Олимпийским играм в Милане. Если бы наши спортсмены выступали в полном объёме, было бы намного интереснее — это знают все. Уже несколько лет россияне не выступают, и я уже особо и не слежу за международными стартами. Так и на Олимпиаду смотреть будем по ситуации", — сказала Зайцева.