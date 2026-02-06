Ричмонд
Бородавко о соперниках российских лыжников на Олимпиаде: «Ярко выделяются норвежцы. Остальные команды затихарились»

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от Олимпиады в Италии.

Источник: Sports

На Играх выступят российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

«Все эмоции уже выгорели. Осталось лишь ожидание. Хочется посмотреть уже, на каком уровне мы находимся. Под “мы” я имею в виду спортсменов, которые не поехали на Олимпийские игры.

Какое у меня примерное представление о силе команд? Очень ярко выделяются норвежцы. Все остальные команды затихарились и проводили очень серьезную подготовку перед Олимпиадой. Слабых соперников однозначно не будет.

Также не стоит забывать об эмоциональном факторе, который на Олимпиадах всегда присутствует и сказывается", — сказал Бородавко.