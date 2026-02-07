Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бартон о вакцинах: «Попытки заткнуть профессионалов вредят демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джоуи Бартон высказался на тему вакцинации и демократии.

Источник: Спортс"

Экс-футболист отреагировал на видео специалиста по здоровому образу жизни и бывшего врача общей практики Дэвида Картленда.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) в 2025 году исключила из реестра Картленда, много говорившего про вред вакцин от COVID-19, посчитав его действия «фундаментально несовместимыми» с профессией.

"Какими бы ни были ваши взгляды на вакцины, этот вопрос заслуживает открытого и честного обсуждения.

Попытки заставить замолчать профессионалов за высказывание опасений вредно для демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание", — написал 43-летний англичанин.