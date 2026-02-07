Бартон о вакцинах: «Попытки заткнуть профессионалов вредят демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание»

Экс-футболист отреагировал на видео специалиста по здоровому образу жизни и бывшего врача общей практики Дэвида Картленда.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) в 2025 году исключила из реестра Картленда, много говорившего про вред вакцин от COVID-19, посчитав его действия «фундаментально несовместимыми» с профессией.
"Какими бы ни были ваши взгляды на вакцины, этот вопрос заслуживает открытого и честного обсуждения.
Попытки заставить замолчать профессионалов за высказывание опасений вредно для демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание", — написал 43-летний англичанин.