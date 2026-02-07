Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Великобритания сыграет с Канадой, Швейцария против Швеции и другие матчи

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов — в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.
Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.
Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Дабл-микст.
7-я сессия.
Великобритания — Канада — 12.05.
Швейцария — Швеция — 12.05.
8-я сессия.
Эстония — Норвегия — 16.35.
Южная Корея — Чехия — 16.35.
Швеция — Италия — 16.35.
9-я сессия.
Южная Корея — США — 21.05.
Канада — Эстония — 21.05.
Чехия — Швейцария — 21.05.
Норвегия — Италия — 21.05.
Турнирное положение: Великобритания — 5 побед (4 игры), США — 4 (4), Канада — 3 (4), Италия — 3 (4), Швейцария — 2 (4), Швеция — 2 (5), Эстония — 1 (4), Норвегия — 1 (4), Чехия — 0 (4), Южная Корея — 0 (4).
Составы команд.
Италия: Стефания Константини — Амос Мозанер.
Канада: Джоселин Петерман — Бретт Галлант.
Чехия: Юлия Зелингрова — Вит Хабичовский.
Эстония: Мари Калдвеэ — Харри Лилл.
Великобритания: Дженнифер Доддс — Брюс Моуэт.
Южная Корея: Ким Сон Ен — Чон Ен Сок.
Норвегия: Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен.
Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман — Янник Шваллер.
Швеция: Изабелла Врано — Расмус Врано.
США: Кори Тиес — Кори Дропкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.