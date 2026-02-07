Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии — Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь — больше, чем игра!»

«14 российских спортсменов! (в Играх-2026 принимают участие 13 россиян в качестве нейтральных атлетов — Спортс»").
Повторю еще раз: полную ответственность за это несут страна-организатор Италия и МОК. Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь важнее игры!" — написал Гашек в соцсети X.
Гашек о словах Инфантино про допуск России: «Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает ее. Мы не должны этого допустить».
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: в итоговый список вошли 13 спортсменов.
