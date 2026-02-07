Ричмонд
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии — Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь — больше, чем игра!»

Бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек высказался о российских спортсменах на Олимпиаде-2026 в Италии и заявил, что ответственность за их участие несут Италия и Международный олимпийский комитет.

Источник: Спортс"

«14 российских спортсменов! (в Играх-2026 принимают участие 13 россиян в качестве нейтральных атлетов — Спортс»").

Повторю еще раз: полную ответственность за это несут страна-организатор Италия и МОК. Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь важнее игры!" — написал Гашек в соцсети X.

Гашек о словах Инфантино про допуск России: «Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает ее. Мы не должны этого допустить».

Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: в итоговый список вошли 13 спортсменов.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
