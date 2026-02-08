Российские спортсмены завоевали золото в трех дисциплинах на юниорском чемпионате Европы по стрельбе

В стрельбе из пневматической винтовки (трио) среди спортсменов до 16 лет победили Ева Мелентьева, Майя Пономарева и Таисия Тихомирова. В аналогичной дисциплине до 18 лет золото взяли Елена Кретинина, Мария Круглова и Лидия Васильева.