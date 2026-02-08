Ричмонд
Губерниев о 17-м месте Непряевой в скиатлоне: «Это наш уровень сейчас. Чудес не бывает, отстранение бесследно не проходит»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что у лыжницы Дарьи Непряевой невысокие шансы взять медаль на Олимпиаде.

Источник: Спортс"

Непряева заняла в скиатлоне 17-е место, финишировав с отставанием в 3 минуты и 56,1 секунды от победительницы — Фриды Карлссон из Швеции. На финальном круге россиянка упала.

"Объективно, тяжело было рассчитывать сегодня на медаль. Все прекрасно понимают, что больше шансов у Савелия [Коростелева]. Учитывая раздолбайство в фигурном катании, я боюсь уже что‑то прогнозировать. Это наш уровень сейчас.

Поэтому при стечении обстоятельств Даша может бороться за высокие места, если не упадет, зацепиться за соперников. Впереди марафон, разделка.

Глобально, мне кажется, у Коростелева, в фигурном катании, в ски-альпинизме больше шансов. Даше трудно, но это показатель наших лыж сегодня — чудес не бывает. Отстранение бесследно не проходит", — сказал Губерниев.

