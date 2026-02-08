Губерниев о 17-м месте Непряевой в скиатлоне: «Это наш уровень сейчас. Чудес не бывает, отстранение бесследно не проходит»

"Объективно, тяжело было рассчитывать сегодня на медаль. Все прекрасно понимают, что больше шансов у Савелия [Коростелева]. Учитывая раздолбайство в фигурном катании, я боюсь уже что‑то прогнозировать. Это наш уровень сейчас.