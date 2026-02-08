Олимпиада-2026, 8 февраля, все медали дня: фигуристы разыграют золото в командном турнире, Коростелев выступит в скиатлоне, биатлонисты — в смешанной эстафете

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
8 февраля, воскресенье.
Горные лыжи.
13:30 — скоростной спуск, женщины.
Российская участница: Юлия Плешкова.
Лыжные гонки.
14:30 — скиатлон, 10+10 км, мужчины.
Российский участник: Савелий Коростелев.
Биатлон.
16:05 — смешанная эстафета.
Сноуборд.
16:26 — параллельный гигантский слалом, женщины.
16:36 — параллельный гигантский слалом, мужчины.
Конькобежный спорт.
18:00 — 5000 м, мужчины.
Санный спорт.
19:00 — одиночки, мужчины (финальный заезд — в 20:34).
Российский участник: Павел Репилов.
Фигурное катание.
21:30 — командный турнир, произвольные программы.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.