В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами

В Австралии появился вид спорта, в котором атлеты врезаются друг в друга.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Австралии набирает популярность вид спорта, цель которого — нокаутировать соперника.

В лиге Run Nation Championship (RNC) мужчины берут разбег и врезаются друг в друга на полной скорости, не используя никакой защиты. Победителем становится тот, кто свалил с ног или нокаутировал своего соперника.

Врачи в Австралии требуют запретить подобные турниры из-за высоких рисков сотрясения мозга, повреждений шеи и позвоночника.

«Практикующие врачи и представители спортивного сообщества выражают обеспокоенность возможными сотрясениями и отмечают, что подобные травмы мозга не всегда являются легкими и могут серьезно повлиять на жизнь человека», — приводит ABC News слова врача-невролога Роуины Моббс.

RNC начала набирать популярность в соцсетях в 2025 году, а недавний турнир в Сиднее собрал на трибунах более 5 тысяч зрителей.