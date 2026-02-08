Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. США сыграют с Италией, Швейцария против Канады, другие матчи

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов — в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.
Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.
Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Дабл-микст.
13-я сессия.
Швейцария — Канада — 12.05.
США — Италия — 12.05.
Норвегия — Южная Корея — 12.05.
Чехия — Эстония — 12.05.
Полуфиналы.
20.05.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Великобритания — 8 побед (9 игр), США — 6 (8), Италия — 5 (8), Швеция — 5 (9), Швейцария — 4 (8), Канада — 3 (8), Южная Корея — 3 (8), Норвегия — 3 (8), Чехия — 2 (8), Эстония — 2 (8).
Составы команд.
Италия: Стефания Константини — Амос Мозанер.
Канада: Джоселин Петерман — Бретт Галлант.
Чехия: Юлия Зелингрова — Вит Хабичовский.
Эстония: Мари Калдвеэ — Харри Лилл.
Великобритания: Дженнифер Доддс — Брюс Моуэт.
Южная Корея: Ким Сон Ен — Чон Ен Сок.
Норвегия: Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен.
Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман — Янник Шваллер.
Швеция: Изабелла Врано — Расмус Врано.
США: Кори Тиес — Кори Дропкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.