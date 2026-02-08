Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. США сыграют с Италией, Швейцария против Канады, другие матчи

9 февраля на олимпийском турнире по керлингу пройдут матчи в дабл-миксте.

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов — в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.

Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Дабл-микст.

13-я сессия.

Швейцария — Канада — 12.05.

США — Италия — 12.05.

Норвегия — Южная Корея — 12.05.

Чехия — Эстония — 12.05.

Полуфиналы.

20.05.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Великобритания — 8 побед (9 игр), США — 6 (8), Италия — 5 (8), Швеция — 5 (9), Швейцария — 4 (8), Канада — 3 (8), Южная Корея — 3 (8), Норвегия — 3 (8), Чехия — 2 (8), Эстония — 2 (8).

Составы команд.

Италия: Стефания Константини — Амос Мозанер.

Канада: Джоселин Петерман — Бретт Галлант.

Чехия: Юлия Зелингрова — Вит Хабичовский.

Эстония: Мари Калдвеэ — Харри Лилл.

Великобритания: Дженнифер Доддс — Брюс Моуэт.

Южная Корея: Ким Сон Ен — Чон Ен Сок.

Норвегия: Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен.

Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман — Янник Шваллер.

Швеция: Изабелла Врано — Расмус Врано.

США: Кори Тиес — Кори Дропкин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше