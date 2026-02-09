Хавбек ФК «10» Скоропуп проходит сборы с «Уралом-2». Осенью игрок забивал «Краснодару»

По информации журналиста Салавата Муртазина, Скоропуп уже попрощался с командой и тренерским штабом. Также он был замечен в двустороннем матче «Урала-2». Ранее команду возглавил экс-тренер «СиндЕката» Евгений Аверьянов.
Кроме того, в тренерском штабе «Урала» работает экс-тренер 2Drots Дмитрий Смирнов. Он помощник Василия Березуцкого.
У воспитанника «Чертаново» Илья Скоропупова нет матчей в профессиональном футболе. Полузащитник дебютировал в WINLINE Медиалиге весной 2022-го, в первом сезоне. В Медиалиге хавбек выступал за «Титан», 2D и «Десятку».
В Кубке Лиги-2025 Скоропуп провел 8 матчей и набрал 4 очка по системе гол+пас. Он выиграл с «Десяткой» Кубок Лиги и Суперкубок. Осенью Скоропуп забил в ворота «Краснодара» в товарищеском матче (2:2).
