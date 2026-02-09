Ричмонд
Олимпиада-2026. Горные лыжи. Джонсон и Шиффрин, Сутер и Раст, Годжа и Делла Мея выступят в командной комбинации

10 февраля горнолыжницы разыграют медали в командной комбинации на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Горные лыжи.

Женщины.

Командная комбинация (скоростной спуск + слалом).

Начало — 12.30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

4. Джанин Шмитт — Мелани Мейяр (Швейцария).

5. Делия Дуррер — Элиан Кристен (Швейцария).

7. Илка Штухец — Ана Буцик (Словения).

9. София Годжа — Лара Делла Мея (Италия).

11. Корнелия Хюттер — Катарина Труппе (Австрия).

14. Бризи Джонсон — Микаэла Шиффрин (США).

16. Ясмин Флури — Венди Холденер (Швейцария).

17. Коринн Сутер — Камилла Раст (Швейцария).