Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция встретится с США в финале, Великобритания и Италия разыграют бронзу

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Дабл-микст.
Финал.
Швеция — США — 20.05.
Матч за 3-е место.
Великобритания — Италия — 16.05.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.
Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов — в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.
Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.Читать дальше