Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция встретится с США в финале, Великобритания и Италия разыграют бронзу

10 февраля на Олимпийских играх будут разыграны медали на турнире по керлингу в дабл-миксте.

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Дабл-микст.

Финал.

Швеция — США — 20.05.

Матч за 3-е место.

Великобритания — Италия — 16.05.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов — в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.

