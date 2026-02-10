Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Польша, Норвегия, Германия, Япония, Словения, Австрия выступят в смешанных командных соревнованиях

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Прыжки с трамплина.
Смешанная команда.
Нормальный трамплин (HS107).
Начало пробного раунда — 19.30 по московскому времени, начало первого раунда — 20.45 по московскому времени, начало финала — 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция — Okko.
Фавориты.
Польша (Пола Белтовска, Павел Васек, Анна Твардош, Кацпер Томасяк).
Норвегия (Анна Стрем, Кристоффер Сундаль, Эйрин Квандаль, Мариус Линдвик).
Германия (Агнес Райш, Феликс Хоффман, Селина Фрайтаг, Филипп Раймунд).
Япония (Нодзоми Маруяма, Рею Кобаяси, Сара Таканаси, Рен Никайдо).
Словения (Ника Водан, Анже Ланишек, Ника Превц, Домен Превц).
Австрия (Лиза Эдер, Ян Херль, Юлия Мюльбахер, Штефан Эмбахер).