Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026, 10 февраля, кто из России выступает сегодня: Гуменник покажет короткую программу, Коростелев и Непряева пробегут спринт, Крылова и Посашков стартуют в шорт-треке

10 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо выступят пятеро российских спортсменов.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

10 февраля, вторник.

Лыжные гонки.

Спринт, классический стиль.

11:15 — женщины.

11:57 — мужчины.

Российские участники: Дарья Непряева, Савелий Коростелев.

Шорт-трек.

12:30 — женщины, 500 м.

13:10 — мужчины, 1000 м.

Российские участники: Алена Крылова, Иван Посашков.

Санный спорт.

Женщины.

19:00 — третий заезд.

20:34 — четвертый заезд.

Российская участница: Дарья Олесик.

Фигурное катание.

20:30 — мужчины, короткая программа.

Российский участник: Петр Гуменник.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше