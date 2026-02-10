Олимпиада-2026, 10 февраля, кто из России выступает сегодня: Гуменник покажет короткую программу, Коростелев и Непряева пробегут спринт, Крылова и Посашков стартуют в шорт-треке

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
10 февраля, вторник.
Лыжные гонки.
Спринт, классический стиль.
11:15 — женщины.
11:57 — мужчины.
Российские участники: Дарья Непряева, Савелий Коростелев.
Шорт-трек.
12:30 — женщины, 500 м.
13:10 — мужчины, 1000 м.
Российские участники: Алена Крылова, Иван Посашков.
Санный спорт.
Женщины.
19:00 — третий заезд.
20:34 — четвертый заезд.
Российская участница: Дарья Олесик.
Фигурное катание.
20:30 — мужчины, короткая программа.
Российский участник: Петр Гуменник.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.
