Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. Петербургский «Зенит» обыграл «Газпром-Югру», казанский «Зенит» победил «Оренбуржье» и другие матчи

С 10 по 12 февраля проходят матчи 24-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

24-й тур.

10 февраля.

Зенит Санкт-Петербург — Газпром-Югра — 3−0 (25:19, 25:18, 25:21).

Оренбуржье — Зенит Казань — 1−3 (19:25, 25:21, 22:25, 16:25).

11 февраля.

Кузбасс — Урал — 15.00.

Локомотив — Динамо Москва — 15.00.

Нова — Горький — 18.00.

Белогорье — Факел — 19.00.

Динамо-ЛО — Енисей — 19.00.

12 февраля.

МГТУ — Ярославич — 19.00.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 23 победы — 2 поражения (67 очков), Зенит Санкт-Петербург — 20−4 (61), Динамо Москва — 19−4 (56), Локомотив — 19−4 (56), Белогорье — 15−8 (46), Динамо-ЛО — 14−9 (38), Енисей — 12−11 (37), Нова — 12−11 (36), Факел — 11−12 (32), Газпром-Югра — 10−14 (29), Горький — 9−14 (24), Оренбуржье — 7−17 (22), Урал — 5−18 (18), Кузбасс — 5−19 (18), Ярославич — 4−19 (14), МГТУ — 2−21 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.