Чесноков впервые вышел в старте и помог «Хартсу» победить

«Хартс» обыграл на своём поле «Хиберниан» в 26-м туре чемпионата Шотландии по футболу, передают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая в Эдинбурге, завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 88-й минуте забил Томас Бент Магнуссон.

Вингер сборной Казахстана и «Хартса» Ислам Чесноков впервые вышел в стартовом составе своего клуба и отыграл 76 минут, уступив место на поле Жорди Альтену. «Хартс», набрав 57 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как «Хиберниан» идёт пятым с 39 очками.

Чесноков стал игроком «Хартса» 6 января, подписав контракт до 30 июня 2028 года. До этого с 2023 года он выступал за костанайский «Тобол». В его карьере также были белорусская «Белшина» и устькаменогорский «Алтай».